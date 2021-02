Covid-19. Nova etapa de vacinação abrange mais de 900 mil portugueses 

A partir desta quarta-feira, idosos com mais de 80 anos, não residentes em lares, e pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas podem ser vacinadas contra a covid-19.

A nova etapa, que já arrancou em Lisboa, estende-se na quarta-feira a sete Unidades de Saúde Familiar no norte do país. Na próxima semana, começa nas restantes administrações regionais de saúde do país.

Esta quarta-feira, António Costa e Marta Temido marcaram presença no Parque de Saúde de Lisboa para seguirem o arranque desta nova etapa da vacinação.

Costa apela ao respeito dos critérios e prioridades na vacinação

António Costa apelou esta quarta-feira ao respeito dos critérios e prioridades na vacinação contra a covid-19.

"É como quando estamos na fila para o autocarro ou no supermercado, às vezes é chato ter que esperar pelas pessoas que estão à nossa frente, mas ninguém tem direito de ultrapassar os outros. Todos têm de se respeitar."

O primeiro-ministro defendeu ainda que devem ser punidos os casos de abuso e de não cumprimento das regras de prioridade no atual processo de vacinação e pediu aos cidadãos "confiança" nas autoridades técnicas e de saúde.

Ministra tranquiliza utentes sem médico de família

A ministra da Saúde diz que a nova fase de vacinação contra a covid-19 é mais complexa e desafiante que a anterior.

Marta Temido esteve esta manhã no centro de saúde de Alvalade, onde acompanhou o início da administração de vacinas a pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com patologias associadas.

No final, a ministra da Saúde quis tranquilizar os utentes sem médico de família.