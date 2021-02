Covid-19. Vacinação à população de Oeiras começa na segunda-feira

A vacinação contra a covid-19 da população do concelho de Oeiras vai começar na segunda-feira, no pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide, com a disponibilização de 12 postos, anunciou a Câmara Municipal.

Em comunicado, o município adianta que, "na sequência do apoio solicitado pelas autoridades de saúde", a Câmara cedeu o pavilhão Carlos Queiroz e dotou-o com as estruturas necessárias, disponibilizando ainda material e serviços, num investimento de 250 mil euros.

Entre os materiais e serviços disponibilizados pela autarquia estão 10 computadores (seis para os postos de vacinação e quatro para o pessoal médico e administrativo), mesas e secretárias, duas cadeiras de rodas, além de 80 cadeiras.

A Câmara de Oeiras também irá garantir a permanência de uma ambulância no local, entre as 09:00 e as 18:30, refeições para o pessoal e a limpeza do local.

Foram ainda contratadas seis pessoas para orientação dos utentes e sete enfermeiros.

"A Câmara de Oeiras tem vindo a apoiar Serviço Nacional de Saúde desde a primeira hora, quer na oferta de equipamentos de proteção individual ou médico, quer com locais para funcionamento de instalações, bem como na contratação de recursos humanos, nomeadamente 16 enfermeiros para apoiar a vacinação nos lares e residências assistidas do concelho", refere o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, citado no comunicado.

A vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas arrancou esta quarta-feira em Lisboa, prosseguindo na quinta-feira em mais sete locais da região Norte.

Segundo informações fornecidas à Lusa pelo Ministério da Saúde, nas restantes administrações regionais de saúde do país esta fase da vacinação irá iniciar-se na próxima semana.