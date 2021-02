Governo de Luanda elogia ação da polícia que provocou vários mortos 

O Governo angolano elogiou a ação das forças de segurança que no último fim de semana mataram um número indeterminado de pessoas no numa manifestação no norte do país.

O executivo de Luanda fala em repressão de "ato de rebelião".

As organizações internacionais em "massacre". Cadáveres arrastados pelo chão, corpos ensanguentados, feridos graves torturados pela polícia, era este o cenário.

Quem organizou o protesto garante que as forças de segurança dispararam de forma indiscriminada contra civis desarmados.

Chamamos a atenção para a violência das imagens.