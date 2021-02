Restaurantes voltaram a fechar há três semanas. "As empresas têm de ter um fundo de maneio"

Os restaurantes voltaram a fechar há três semanas e os recursos financeiros dos proprietários de restaurantes estão a chegar ao fim.

As ajudas prometidas pelo Governo demoram e Vítor Sobral pede um plano de restruturação das dívidas junto da banca, lembrando que só poderá haver retoma da economia depois da pandemia se as empresas conseguirem sobreviver.

Em entrevista à SIC Notícias lamenta ainda a demora no pagamento do lay-off, porque as empresas para funcionar "têm de ter fundo de maneio".