“VMER estava ocupada noutra missão”. INEM reage à morte de mulher de 40 anos

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), reconhece que, quando no dia 31 de janeiro, foi acionado o pedido de socorro para Vilar Formoso, onde morreu uma mulher de 40 anos infetada com covid-19, a VMER (Viatura de Emergência Médica e Reanimação), "se encontrava ocupada noutra emergência médica pré-hospitalar".

"De acordo com os sinais e sintomas referidos pelo contactante (dificuldade respiratória, cansaço), foi acionada, às 15:22m, uma ambulância de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Delegação de Vilar Formoso. Às 15:46m, o CODU recebeu uma chamada efetuada pela tripulação da ambulância da CVP, já no local, informando que a vítima sofrera uma Paragem Cardiorrespiratória (PCR) e que a equipa se encontrava a realizar manobras de Suporte Básico de Vida (SBV) com recurso a Desfibrilhador Automático Externo (DAE)", poder ler-se na nota enviada à redação.