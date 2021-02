Vacinação indevida. PCP pede que se penalizem os abusos

Sobre a saída de Francisco Ramos, até então coordenador do Plano de Vacinação para a covid-19, o PCP diz que é fundamental definir critérios rigorosos de vacinação, combater abusos e penalizá-los quando existirem.

Demissão de Francisco Ramos após irregularidades no Hospital da Cruz Vermelha

Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou o Ministério da Saúde em comunicado, esclarecendo que a decisão decorre de "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da comissão executiva".

O Ministério Público já abriu inquéritos em relação a casos que envolvem o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Lisboa e do Porto, a Segurança Social de Setúbal e outras instituições onde há indícios de irregularidades na vacinação contra a covid-19, nomeadamente de pessoas que não faziam parte das listagens de casos prioritários.