Entre dicas de vinhos, receitas e atividades em casa, também há tempo para planear viagens, para quando for possivel. "1001 ideias para ocupar o tempo em dias de pandemia" é a proposta do semanário Expresso, que conta com três suplementos e centenas de sugestões.

O primeiro suplemento chega às bancas já esta sexta-feira. E conta com as recomendações da jornalista da SIC Clara de Sousa, do Chef Ljubomir Stanisic e da escritora Alice Vieira.