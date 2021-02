Os 26 autarcas do Alto Minho e da Galiza contestam a reposição do controlo nas fronteiras de Portugal com Espanha. Dizem que milhares de trabalhadores estão a ser prejudicados e pedem a reabertura de mais passagens.

Denunciam ainda que está a ser potenciado o aumento de contactos com ajuntamentos ao início da manhã e final da tarde para atravessar a ponte internacional de Valença/Tui.

Os autarcas raianos ameaçam avançar com uma ação contra o Estado por atentado à saúde pública.