Covid-19. Bolsonaro compromete-se com vacinação mas é chamado de genocida no Congresso

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, discursou esta quarta-feira na abertura das atividades legislativas do Congresso, onde se comprometeu a vacinar a população contra a covid-19, mas acabou a ser apelidado de "genocida" e fascista" por parlamentares.

Apesar de ser um dos chefes de Estado mais céticos em todo o mundo em relação à gravidade da pandemia, Bolsonaro frisou que o seu Governo garantirá dinheiro para a vacinação contra a covid-19.

"Indiscutivelmente, o ano de 2020 surpreendeu todo o planeta com a pandemia do novo coronavírus. (...) Nesse cenário, desde o início, o Governo Federal não se quedou inerte e, de modo incansável e determinado, agiu com um único objetivo: atender às necessidades da população brasileira", disse Bolsonaro no seu discurso no Congresso, que viu eleitos na segunda-feira os seus aliados políticos para presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. "O atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada, integrada, harmoniosa e fulcrada no espírito público para, juntos, construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para todos", acrescentou o mandatário, apelando à união entre Poderes.