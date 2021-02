Covid-19. DGS reconhece erros e incumprimentos mas garante que todos vão ser vacinados

A diretora-geral da Saúde garante que todas as pessoas vão ser vacinadas, mas sublinha que há prioridades que têm de ser cumpridas.

No final de uma visita a uma Unidade Móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em Alcochete, esta manhã, Graça Freitas pediu aos portugueses para confiarem no sistema.

O agendamento da vacina contra a covid-19 será feito por mensagem, mas a diretora-geral da DGS diz que também há as chamadas telefónicas, as cartas e que conta com as autarquias e as forças de segurança para que ninguém fique de fora do plano de vacinação.