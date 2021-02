Covid-19. Nova fase de vacinação já arrancou em todo o país

Ao longo do país, adaptam-se as infraestruturas para a vacinação. Em Vila Real, o processo de vacinação foi todo centralizado num centro de vacinação no parque de ciência e tecnologia o que vai obrigar a que idosos e doentes de 7 municípios se desloquem até à capital de distrito.

Na Póvoa de Varzim, a administração da vacina está a decorrer na na antiga escola do cruzeiro.

Em Alvalade, duas Unidades de Saúde familiar também já arrancaram com a vacinação de idosos com mais de 80 anos e doentes de risco com mais de 50.