Covid-19. Novo coordenador do plano de vacinação promete analisar falhas e regras  

O novo coordenador do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia de Melo, defende regras mais apertadas na vacinação daqui para a frente.

Depois da primeira reunião no Ministério da Saúde, considerou lamentável os desvios e as falhas que têm acontecido. No entanto, diz que quem tem a responsabilidade de executar o plano de vacinação é o Ministério da Saúde.

No plano nacional, a solução para substituir Francisco Ramos agrada o Presidente da República que já vinha defendendo que os militares deviam estar no comando da tarefa da vacinação.