Covid-19. Polícia boliviana surpreende mais de 150 pessoas em discoteca

As imagens são impressionantes: dezenas de pessoas aos gritos, acabam por se atropelar a tentar fugir da polícia, depois de terem sido surpreendidas a participar numa festa numa discoteca. No espaço com 50 metros quadrados estavam mais de 150 pessoas, ignorando a proibição de aglomerações e as restrições impostas pela pandemia.

Várias ficaram feridas e foram detidos os proprietários da discoteca.

O governo boliviano diz que a população deixou de ser rigorosa no cumprimento das medidas e o resultado está à vista: o número de infetados não para de aumentar e o número de mortes atingiu, nas últimas horas, um novo máximo.