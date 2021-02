Incêndio em hospital da Ucrânia para doentes covid-19 faz quatro mortos

STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT

Um médico e três pacientes morreram num incêndio que destruiu o serviço de reanimação para doentes que sofrem de covid-19 num hospital do sul da Ucrânia, disseram hoje as autoridades do país.

O incêndio terá começado depois da meia-noite num bloco de reanimação da clínica de Zaporijia, cidade de 700 mil habitantes, indicou o serviço de Estado para situações de emergência.

Os bombeiros descobriram quatro corpos e salvaram oito pessoas, duas das quais sofreram ferimentos em virtude do incêndio.

As vítimas são um médico de 27 anos e três pacientes que se encontravam ligados a máquinas de respiração assistida, disse o representante do governo regional.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky exprimiu "sinceras condolências" aos familiares das vítimas e enviou o ministro da Saúde, Maksym Stepanov para o local.

A polícia ucraniana indicou a abertura de um inquérito por "violação das regras de segurança" contra incêndios.

O diretor para a Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, declarou que se tratou de um "incêndio trágico" e exprimiu solidariedade para com os ucranianos, através de uma mensagem pela rede Twitter.

Em janeiro, um incêndio numa casa de repouso para idosos fez 16 mortos em Kharkiv no leste da Ucrânia.