Mais de 100 pessoas detidas na 2.ª metade de janeiro por incumprimento do estado de emergência  

Mais de 100 pessoas foram detidas por violação de regras do estado de emergência, 40 das quais por violarem o dever de ficar em casa.

São alguns dos dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna depois de reunir com aqueles que monitorizam o cumprimento das regras durante os dias de confinamento.

Foram ainda multadas 740 pessoas por não usarem máscara. As multas vão dos 200 aos 1.000 euros.

Nos primeiros três dias desta semana e com as fronteiras com Espanha novamente vigiadas, dos 26 mil passageiros, cerca de 250 foram mandados para trás por não terem motivo justificado para entrar no país