Nova etapa da vacinação em Vila Real. Utentes de 7 municípios vão à capital de distrito 

A nova fase de vacinação contra a covid-19 arrancou esta quinta-feira em Vila Real. Vão ser vacinados os idosos com mais de 80 anos e as pessoas com mais de 50 com doenças associadas.

O agrupamento de centro de saúde do Douro Norte centralizou todo o processo num centro de vacinação, o que vai obrigar à deslocação dos idosos e doentes de sete municípios até à capital de distrito.

No processo de marcação, têm sido convocadas pessoas que já tomaram a vacina ou estiveram infetadas. A falta de cruzamento de dados está também a ser trabalhada.

Em oito semanas deverão ser vacinas 12.800 pessoas de sete municípios.