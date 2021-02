O país "está muito longe de respirar de alívio, mas há aqui várias mensagens positivas"

A partir do momento em que o Governo apertou as regras de confinamento, nomeadamente através do fecho das escolas, a transmissibilidade do SARS-CoV-2 reduziu entre 35% a 40%.

Pedro Simões Coelho explica que se previa que "no dia 7 de fevereiro (...) os internamentos em cuidados intensivos fossem acima dos 1.000 casos". Mas "à data de hoje existem internadas em cuidados intensivos menos 200 pessoas do que aquilo que seria de esperar".

"O valor de internamento no princípio da segunda semana de fevereiro, de fact,o rondaria os 1.100 casos, (...) mas não deverá ultrapassar os 900 casos."

O coordenador do projeto covid-19 Insights explica que o conjunto de medidas mais restritivas decretadas "levou a que o confinamento, que nos primeiros dias estava a ter um efeito de apenas de 30 a 40% daquilo que tinha sido o efeito de março passado", esteja a ter uma eficácia quase igual ao do início da pandemia, que ronda os 90%.

"O país está muito longe de respirar de alívio", diz Pedro Simões Coelho, "mas há aqui várias mensagens positivas", acrescenta. Destacando que "na segunda metade de fevereiro iremos baixar dos 5.000 ou até dos 4.000 casos".