Teletrabalho resultou num aumento da produtividade superior a 60%

De acordo com a consultora Capgemini, as empresas que colocaram equipas em trabalho remoto conseguiram um ganho médio de produtividade de 63% no terceiro trimestre de 2020.

O estudo sobre "O futuro do trabalho: do remoto ao híbrido" revela que 70% das empresas dizem que o teletrabalho é para continuar.

A consultora alerta para a necessidade de proteger os trabalhadores do desgaste adicional que este regime de trabalho impõe e avisa que, para manter os benefícios obtidos com o teletrabalho, as empresas terão que conseguir definir um plano híbrido, com uma solução equilibrada entre trabalho remoto e presencial.

A pesquisa envolveu 500 empresas e 5 mil funcionários em todo o mundo. Concluiu-se que o trabalho remoto é o "novo normal", sendo que 75% das organizações esperam que, pelo menos, 30% dos funcionários trabalhem remotamente, enquanto mais de 30% esperam que 70% da sua força de trabalho se torne remota.