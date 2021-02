Covid-19. "Descida de casos nunca antes vista"

Óscar Felgueiras sublinha que os comportamentos preventivos e as medidas restritivas têm tido um forte impacto na redução do número de novos casos de covid-19, em Portugal.

"Estamos a ter uma descida de casos nunca antes vista."

Na SIC Notícias, o matemático especialista em epidemiologia acredita que, se o ritmo se mantiver, é possível que dentro de duas a três semanas o número de novas infeções ronde os 2.000 a 3.000 por dia.

Proibido circular entre concelhos a partir das 20:00

A proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20:00 desta sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira no continente, apesar de algumas exceções previstas na regulamentação do estado de emergência em vigor até 14 de fevereiro.

A restrição da circulação entre os 278 concelhos do continente foi definida pelo Governo como uma forma de minimizar os riscos de contágio pelo novo coronavírus.

Entre as exceções a esta regra geral está a permissão para circular nos casos de necessidade de deslocações por motivos de trabalho (devidamente comprovada pela entidade patronal), motivos de saúde e cumprimento de responsabilidades parentais, por exemplo.