Covid-19. Farmacêuticas dizem que mecanismo de exportação de vacinas é perda de tempo

As farmacêuticas queixam-se dos atrasos provocados pelo novo mecanismo de exportação de vacinas contra a covid-19. Numa altura em que o presidente da Comissão Europeia admite que é preciso estar preparado para problemas de produção e escassez de matérias primas, a Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas pede que se evitem entraves à circulação de vacinas e componentes.

Depois do embate entre Bruxelas e a AstraZeneca, as farmacêuticas com contratos com a União Europeia passaram a ter de pedir autorização antes de exportarem vacinas contra a covid-19 para fora do espaço europeu.

O novo sistema não caiu bem à indústria e uma semana depois as farmacêuticas queixam-se de que é uma perda de tempo.

Mais de 75% das vacinas são produzidas na Europa, mas a produção depende também de outras partes do mundo. Em entrevista à SIC e ao Expresso, a diretora-geral da Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas avisa que é importante não criar obstáculos.

Urusla Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, já veio reconhecer que é preciso estar preparado para a possível escassez de matérias primas e componentes.

A vacinação europeia não avança à velocidade que muitos esperavam e o facto de a AstraZeneca apenas entregar 40 milhões de doses em fevereiro e março – quando os 27 países esperavam mais de 100 milhões – colocou ainda mais pressão sobre Bruxelas e sobre as farmacêuticas.