Grupo Luz Saúde vacinou funcionários e administradores dos hospitais da Luz e Beatriz Ângelo

O Grupo Luz Saúde vacinou funcionários e administradores dos hospitais da Luz e do Beatriz Ângelo, de acordo com o Observador.

Para além dos gestores, quase todos os funcionários foram vacinados, e alguns deles não são prioritários na primeira fase do plano de vacinação.

A SIC teve acesso a um comunicado interno, que dava conta da vontade do grupo em vacinar os funcionários, como por exemplo seguranças e auxiliares de limpeza, por serem considerados essenciais aos funcionamento do hospital e merecerem igualmente ser protegidos no desempenho das funções.

Ao Expresso, a presidente executiva da Luz Saúde, diz que apesar de não estar incluída no grupo prioritário recebeu a vacina por ser administradora do lar, que está integrado no Hospital da Luz e onde tem o seu escritório.

No Serviço Nacional de Saúde houve até agora duas posições diferentes sobre este assunto. O Hospital São João, no Porto, também decidiu vacinar todos os funcionários. Já o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tem um entendimento diferente e defendeu que as administrações não estavam incluídas no grupo prioritário.

O Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, condenou esta noite na SIC Notícias a vacinação de pessoas que não são prioritárias. Alexandre Valentim Lourenço defende por isso um maior controlo nas regras para que não haja abusos na vacinação.