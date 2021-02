Médicos de saúde pública denunciam "atropelos à autonomia técnica"

Numa carta com mais de 200 assinaturas, médicos de saúde pública queixam-se ao Governo, falam de atropelos à autonomia técnica e de decisões arbitrárias atentatórias da formação, dignidade e trabalho destes profissionais.

Entre as queixas, referem uma espécie de lei da rolha que os impede de transmitir mensagens à população no sentido de adotarem comportamentos mais seguros e saudáveis.

Em entrevista à SIC Notícias, o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, fala numa limitação em termos de comunicação imposta pela estrutura e que está a condicionar o contacto com a população a nível local, mas também regional.

Questionado sobre a razão pela qual optaram por enviar uma carta aberta, Ricardo Mexia justifica dizendo que "simplesmente não tem havido nenhum canal de comunicação".

"Não tem havido ligação com o Ministério da Saúde. Desde o novo Governo, apenas houve uma reunião em 2019 que, na altura, tinha a ver com as questões da reforma da saúde pública, mas já foi praticamente há um ano que decorreu essa reunião. Desde então não tem havido mais canais de comunicação, nem com a Associação de Médicos de Saúde Pública, nem com as outras organizações representativas dos médicos", sustenta.