Covid-19. Bélgica prepara-se para começar a abrir algumas atividades

Depois de um máximo de quase 24 mil novos casos de covid-19 em novembro, a Bélgica conseguiu estabilizar os números numa média diária à volta dos dois mil. Ensaia-se uma reabertura gradual: na segunda-feira reabrem os parques de campismo e na sexta-feira é a vez dos cabeleireiros e jardins zoológicos abrirem. A 1 de março reabrem os institutos de beleza, já quanto à restauração, ainda não há datas.

Em algumas localidades do Reino Unido, estão a ser conduzidos testes em massa a todas as pessoas com mais de 18 anos. A Inglaterra está no terceiro confinamento desde 5 de janeiro que a Inglaterra está no terceiro confinamento. Com mais de 11 milhões de vacinas administradas na região e semanas depois de ultrapassado o pico, o primeiro-ministro, Boris Johnson, avisa que não pode haver relaxamento antes de março.

A Itália recebeu este sábado as primeiras 250 mil doses da vacina da Astrazeneca , um número muito inferior ao inicialmente definido. O país deu também autorização de emergência ao uso monoclonal de anticorpos, um tratamento experimental para a covid-19.