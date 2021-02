Covid-19. França regista 191 mortes e 20.586 contágios nas últimas 24 horas

A França registou 191 mortes atribuídas a covid-19 nas últimas 24 horas em hospitais, enquanto 20.586 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, segundo relatório divulgado este sábado pelas autoridades de saúde.

Com estes dados, o número de óbitos em França desde o início da pandemia subiu para 78.794 e o de infeções para 3.317.333. A pressão hospitalar continua elevada, com 27.369 camas ocupadas, menos 245 do que na véspera, apesar da entrada de 1.122 pacientes.

A ocupação nas Unidades de Cuidados Intensivos também baixou ligeiramente, com 168 novos internamentos, aumentando o total para 3.225, uma descida de 20 pacientes.

O governo francês indicou que, até agora, 1.772.602 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, enquanto 250.000 já receberam as duas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.299.637 mortos resultantes de mais de 105 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.