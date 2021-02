Alentejo resistiu ao vírus no início, agora tem 35 concelhos em risco máximo

O Alentejo ultrapassou já os 26 mil casos de covid-19. A região tem 35 concelhos no nível de risco máximo de infeção, uma situação muito diferente da que se viveu no início da pandemia.

Menos gente, terras distantes umas das outras, montes isolados. Pareciam ser estas as vantagens da região na luta contra o coronavírus. Os casos de covid-19 apareciam um pouco por todo o país e o Alentejo continuava sem nenhum.



Não há justificações exatas. O Alentejo resistiu, mas o vírus acabou por chegar à região. O número de casos ativos foi aumentando a um ritmo mais lento do que no resto do país. Considerado "o refúgio em tempo de Pandemia", foi a escolha para muitos portugueses nas férias.