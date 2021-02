Os próximos anos serão de desafios para a economia portuguesa, sobretudo para o turismo. O setor hoteleiro teve quebras superiores a 60%.

Até aos dias melhores chegarem, as ruas vão continuar desertas, as portas e os negócios vão continuar fechados e as cidades solitárias, num país de fronteiras fechadas que luta contra uma crise sem precedentes, sem saber ainda quando vai chegar ao fim.