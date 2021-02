Associação das Lutuosas diz que norma da DGS para funerais é "despropositada"

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou as normas para a realização de funerais de pessoas com covid-19. Esta atualização prevê que para a cerimónia fúnebre, o caixão deve preferencialmente manter-se fechado, mas caso seja esse o desejo da família, e houver condições, pode permitir-se a visualização do corpo, desde que rápida, a pelo menos um metro de distância.

A Associacão Nacional de Empresas Lutuosas reagiu, defendendo que o "menos mau de tudo é a utilização do visor amovível para visualização do rosto".



Carlos Almeida deixou um conselho aos operadores funerários para que "façam tudo com muito cuidado" ou "recusem fazer no caso de não terem segurança".