Covid-19. Há mais de 2.500 internados na região de Lisboa

A Grande Lisboa continua a ser a região mais pressionada pela covid-19 e os hospitais atingem níveis máximos de internamentos. Esta situação limite está a obrigar à transferência de doentes e à sucessiva abertura de mais camas.

Este sábado foram transferidos doentes de vários hospitais, sendo o Amadora-Sintra, o Garcia de Orta (Almada) e o Beatriz Ângelo (Loures) os hospitais de onde saíram mais pacientes. A maioria foi levada para a unidade de saúde a norte.

Neste momento há 2504 doentes internados em enfermaria na região de Lisboa e Vale do Tejo, e 343 em unidades de cuidados intensivos (UCI). O Centro Hospitalar Lisboa Norte – de que fazem parte os hospitais Santa Maria e o Pulido Valente – registou este domingo 349 internados, dos quais 61 estão em UCI.

Na região Norte são 1273 os internados em enfermaria e 305 os que estão em cuidados intensivos.

Para responder à pressão, as unidades de saúde estão a aumentar sucessivamente a capacidade. Esta semana, o Amadora-Sintra abriu mais seis camas em UCI. No Centro Hospitalar Lisboa Norte vão ser abertas mais seis camas, fazendo com que esta unidade reúna, até ao final da semana, 20% da resposta de cuidados intensivos da região de Lisboa.

Esta semana, os números de novos casos apresentaram uma tendência decrescente, mas a pressão nos hospitais vai manter-se pelo menos durante duas semanas, como explica Filipe Froes. “Se tudo correr normalmente vamos começar a assistir à diminuição do número de internamentos, mas este é um período que vai demorar mais 15 dias”, explicou à SIC Notícias.

Para além dos internamentos, também o Serviço Nacional de Saúde tem sob vigilância 150 mil doentes em casa e rastreia ainda as pessoas que estiveram em contacto com os pacientes infetados.