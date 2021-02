Covid-19. Surto em lar da Misericórdia de Monchique soma 68 infetados

Um surto no lar da Santa Casa da Misericórdia, em Monchique, contabiliza já 68 infetados, entre utentes e funcionários. Trata-se de uma instituição onde 110 pessoas já tinham sido vacinadas contra a covid-19.

A primeira dose da vacina chegou no final de janeiro, quando uma funcionária aguardava o resultado de um teste. Com toda a logística preparada, decidiu-se avançar com o processo. Menos de uma hora depois, chegava a informação de que a funcionária que na véspera tinha apresentado sintomas, estava positiva.

No dia seguinte, já com 110 pessoas vacinadas, mas sem tempo útil para a vacina tivesse qualquer efeito, utentes e funcionários foram testados. Na altura, 19 tinham covid-19, dez dias depois são já 53 utentes e 15 funcionários infetados.

Há 3 idosos em situação mais graves que foram, entretanto, transferidos para o hospital de Portimão. Um quarto utente faleceu este sábado, mas devido a outras complicações. Apesar de estar positivo, era assintomático.

Os restantes utentes estão divididos: no lar foram criadas duas alas afetas à covid-19, uma para utentes não-covid-19 e uma quarta que será, esta segunda-feira, preparada por uma equipa especializada para acolher os idosos que entretanto recuperem da doença e testem negativo.

Com 15 dos 50 funcionários doentes, foram acionadas duas equipas de intervenção rápida da Cruz Vermelha, que há dois dias apoiam o funcionamento do lar.

Ao todo, Monchique tem 102 casos ativos. Além do surto no lar da Misericórdia, os restantes infetados são quase todos familiares diretos dos funcionários. A instituição voltou este domingo a realizar testes aos doentes da fase inicial do surto, que 10 dias depois, e sem sintomas, deverão começar a poder passar para a ala dos recuperados.