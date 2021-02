Ensino à distância. Governo cria canal televisivo para alunos do 10.º ao 12.º anos

O governo vai anunciar a criação de um canal televisivo de ensino à distância para os alunos do 10º ao 12º ano.

Os blocos pedagógicos vão estar acessíveis na posição 8 da TDT e no canal 444 do cabo. Desta forma, os alunos do secundário sem acesso à internet vão poder seguir as aulas pela TV. O ensino secundário não estava incluído na programação do Estudo em Casa, transmitido na RTP Memória.

"Deste modo, o #EstudoEmCasa passa a estar disponível na televisão, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade, de segunda a sexta-feira, com a função de reforçar as aprendizagens num contexto síncrono e/ou assíncrono, quer para o trabalho autónomo dos alunos, quer para o enriquecimento dos recursos didáticos dos professores, cumprindo-se a maior parte das componentes curriculares dos cursos científico-humanísticos (do 10.º ao 12.º ano) e dos cursos profissionais (do 1.º ao 3.º ano)", pode ler-se numa nota envida à SIC Notícias.

Esta foi a solução encontrada pelo governo para resolver o atraso na entrega de computadores.