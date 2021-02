Funerais covid-19. DGS passa a permitir abertura dos caixões a pedido das famílias

As normas para os funerais de vítimas com covid-19 foram atualizadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Passa a ser permitido a abertura dos caixões, se a família o desejar, e se estiverem reunidas as condições de segurança.

Os velórios continuam proibidos na hora da despedida de quem viveu os últimos dias com o vírus no corpo. E mantém-se a recomendação de ter o caixão fechado no funeral, mas agora a família pode pedir para abrir a urna, para ver o rosto de quem parte, se for rápido e a pelo menos um metro de distância.

A Associação das Empresas Lutuosas considera que este procedimento é descabido e representa um risco desnecessário. Defendem que ver o rosto num visor de vidro do caixão cumpre o propósito de apaziguar as famílias e tem é um risco menor para os cerca de 5 mil profissionais do setor que, até ao momento, não foram contemplados no plano de vacinação contra a Covid-19.

Dado o elevado número da mortalidade causado pela pandemia, a DGS recomenda que os cemitérios e crematórios passem a funcionar em horário alargado e na capacidade máxima.