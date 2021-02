Marques Mendes diz que em Portugal a vacina da AstraZeneca não vai ser dada a maiores de 65 anos

A vacina da AstraZeneca, cuja primeira tranche de dose chegou este domingo a Portugal, não vai ser administrada a pessoas com mais de 65 anos. O anúncio foi feito por Luís Marques Mendes no seu espaço de comentário habitual.

"As autoridades portuguesas preparam-se para dar uma orientação prática, e que me parece prudente, no sentido em que enquanto não houver mais testes, estudos, elementos, estava vacina vai ser aplicada prioritariamente a pessoas abaixo dos 65 anos", disse Marques Mendes.