Covid-19. Gaza recebe primeiras vacinas a 14 de fevereiro

Gaza, que ainda não tem vacinas contra a covid-19, vai receber as primeiras doses em 14 de fevereiro, enquanto aguarda para iniciar a campanha de vacinação da sua população, disse esta segunda-feira um funcionário do ministério da Saúde palestiniano.

A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), que já começou a vacinar pessoal da saúde na Cisjordânia, recebeu 10.000 doses da vacina russa Sputnik V na semana passada, e planeia enviar parte dos carregamentos para o enclave costeiro no próximo domingo.

Gaza, governada de facto pelo movimento islamita Hamas, tem estado sob bloqueio israelita desde 2007.

A ANP, que ainda tem um número muito pequeno de vacinas, planeia começar a vacinar os habitantes de Gaza e Cisjordânia - mais de cinco milhões - em meados de fevereiro, quando também espera receber mais fornecimentos de doses,

"De acordo com o calendário especificado pelo ministério da Saúde, os processos de vacinação serão realizados na Cisjordânia e Gaza ao mesmo ritmo", disse hoje Majdi Dheir, chefe do departamento de Medicina Preventiva do ministério.

De acordo com a agência noticiosa oficial Wafa, a ANP espera obter cerca de dois milhões de vacinas este mês, com as quais espera vacinar um milhão de palestinianos.

O atraso na chegada das injeções a Gaza surge à medida que os territórios palestinianos têm registado um número bastante moderado de contágios nas últimas semanas.

Gaza registou mais de 52 mil casos de covid-19

Os casos em Gaza, com cerca de dois milhões de habitantes, atingiram um pico de cerca de 1.000 por dia no final de novembro e têm vindo a registar uma tendência decrescente desde então, acompanhada de severas restrições por parte do Hamas.

Nos últimos dias, as infeções na faixa caíram para menos de 300 por dia. Devido ao declínio, as restrições de movimento, que incluíam um recolher obrigatório diário à noite e o confinamento geral ao fim de semana, foram levantadas na semana passada.

Gaza acumulou mais de 52.000 contágios e 529 mortes desde o início da pandemia.