De porta em porta, vendedores ambulantes combatem o isolamento

Nas aldeias, o isolamento vai-se quebrando muitas vezes com a chegada dos vendedores ambulantes. São serviços que fazem ainda mais a diferença em tempos de confinamento. É o caso de uma mercearia sobre rodas, que vende de tudo um pouco e vai até à porta dos clientes.

Há dois anos que Margarida Cruz não para: a inspiração começou nos correios, onde costumava trabalhar. Agora, com uma carrinha que dá nas vistas e tocando a buzina, vai interrompendo o silêncio das aldeias que visita.

De segunda a sábado, Margarida Cruz percorre cerca de 50 aldeias do distrito de Vila Real. O projeto começou há dois anos e o primeiro confinamento foi o ponto alto do negócio. O atendimento é personalizado e as encomendas à medida do cliente.