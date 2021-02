Detetados casos de infeção após 1ª dose de vacinação

Tem havido vários casos de infeção após a primeira toma da vacina contra a covid-19.

Infecciologistas e Imunologistas dizem que as infeções após a primeira dose da vacina podem acontecer devido ao período de desenvolvimento da imunidade do organismo e que, mesmo com a vacinação total, é possivel que se fique infetado, já que a vacina não dá uma proteção de 100%.

A vacina tem uma eficácia que ronda os 95% e que só é assegurada dias depois da segunda toma. Mesmo assim, não inibe a transmissão do vírus, protege é contra sintomas graves. Os infecciologistas recomendam que não se descurem as outras regras de segurança.