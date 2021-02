Há uma empresa portuguesa a desenvolver uma vacina contra a covid-19. Se correr bem, chega ao mercado no 3.º trimestre de 2022.

A empresa de Cantanhede, no distrito de Coimbra, já está a preparar os ensaios clínicos. Tem uma parceira canadiana com a garantia de ter disponíveis logo no início milhões de doses.

Sem necessidade do recurso a seringas e agulhas, segundo os especialistas, a vacina tem dado mostras de eficácia.