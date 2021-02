Suíça exige teste negativo à covid-19 para pessoas provenientes de regiões de alto risco de contágio

As novas variantes do coronavírus fazem aumentar as medidas restritivas.

A partir desta segunda-feira para entrar na Suíça é preciso um teste negativo à covid-19, mas a quarentena para quem vem de países de risco, incluindo Portugal, passa de 10 para 7 dias.

Nas zonas de Madrid mais afetadas pelo coronavírus, a população começou um novo confinamento. Mais de um milhão e 900 mil pessoas estão proibidas de entrar e sair.

Também a Austria, após o terceiro confinamento, alivia medidas com a reabertura de escolas, museus e lojas. Os cabeleireiros voltam também a abrir portas, mas é necessário um teste negativo feito 48 horas antes. Os restaurantes e hotéis vão manter-se fechados.