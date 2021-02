Alguma criatividade para “fintar” a pandemia

Muitas festividades estão a ser canceladas, um pouco por todo o Mundo, devido à pandemia de Covid-19. Em Nova Orleães, nos EUA, a comemoração chamada Mardi Gras também foi suspensa. A cidade americana é conhecida por promover um dos carnavais mais famosos do mundo, com direito a máscaras, fantasias e muitos desfiles.

Este ano, os moradores encontraram uma forma original de comemorar o maior carnaval dos EUA e dar alguma alegria à cidade.

Com alguma criatividade, puseram mãos à obra e encontraram maneira de não passar ao lado da data. A ideia, que começou na internet, foi transformar as casas em verdadeiros carros alegóricos com adereços gigantes, luzes, panos e o que mais a imaginação permitir. O resultado está à vista.

Veja também: