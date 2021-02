Covid-19. Ex-colaboradora da secretária de Estado de Ação Social vacinada

Um elemento do staff pessoal da secretária de Estado da Ação Social tomou a vacina contra a covid-19 na véspera de terminar a comissão de serviço e reassumir funções no hospital da Guarda.

A colaboradora da secretária de Estado da Ação Social Rita Mendes foi vacinada no dia 30 de janeiro à tarde no Hospital da Guarda. Na véspera de cessar a atividade na secretaria de Estado e dois dias antes de reassumir funções na Unidade Local de Saúde.

Marisa Neves de Sousa foi secretária de Rita Mendes. Saiu da ULS por quatro anos, mas cessou a comissão de serviço antecipadamente e, segundo diz, por vontade própria. Não quis ser entrevistada, mas garantiu à SIC que foi vacinada por estar de regresso ao hospital onde supervisiona a rouparia, os maqueiros e a morgue, para dizer que estaria no grupo de prioritários.

João Barranca, que lidera a administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, garantiu, no entanto, em contacto telefónico, que Marisa Neves de Sousa foi vacinada à revelia do presidente e que será o primeiro a indicar casos de prevaricação aos inspetores das atividades em saúde que hão de estar para chegar à Guarda.

A secretária de Estado contactada esta terça-feira disse desconhecer a situação.

Outro caso chega do lar da freguesia da Rapa no concelho de Celorico da Beira. O presidente da instituição que também é presidente da junta confirmou ter tomado a vacina.

Na Covilhã, toda a direção da mutualista covilhanense foi vacinada no dia 19 de janeiro e esta terça-feira será chamada a tomar a segunda dose. Tal como o presidente da assembleia-geral, que fez chegar à SIC a justificação que entendeu. Dirigentes de instituições particulares de solidariedade social vacinados quando os utentes do centro de dia e os idosos do apoio domiciliário ainda estão por enquanto fora das listagens de vacinação.