Covid-19. Hospitais sob pressão em França e médicos alertam para saúde mental na Alemanha

Para entrar no Reino Unido passa a ser obrigatória uma quarentena mínima de 10 dias, passada num hotel e com o custo de 2 mil euros. A violação das regras pode levar a uma pena de prisão até 10 anos.

Há 16 hoteis com 4.600 quartos já a preparar a logística para as medidas que ganham força de lei ainda esta semana. Serão feitos testes ao segundo e oitavo dias. Um teste positivo obriga a mais 10 dias de quarentena.

Em França, os hospitais continuam sobrecarregados. Já na Alemanha os médicos alertam para a saúde mental dos doentes.

A Áustria decidiu uma espécie de cordão sanitário na região do Tirol, de onde só se sai com um teste negativo por causa do aumento do número de casos da chamada variante sul-africana.

Nos Estados Unidos, o número de infetados desde o início da pandemia ultrapassou os 27 milhões. Há ainda 14 estados sem uso obrigatório de máscara.