Covid-19. Morreram mais de 3.750 idosos em lares desde o início da pandemia

Desde o início da pandemia, já morreram 3.750 idosos com covid-19 em lares de todo o país.

Só em janeiro, foram registados 42% do total de mortes.

Até 4 de fevereiro, foi em Lisboa e Vale do Tejo que morreram mais residentes em lares: cerca de 1.500. Segue-se depois a região Centro, com mais de mil e a região Norte com quase 740 óbitos.

15% dos familiares atrasam-se a ir buscar os idosos aos centros de retaguarda

Em três meses, passaram pelos centros de retaguarda do Porto 300 utentes, na maioria doentes com covid-19. Estas estruturas são fundamentais para aliviar os hospitais da região. No entanto, a gestão de vagas é difícil porque há famílias a abandonar os idosos nestes centros.

Chegam encaminhados por um hospital ou por um lar. Depois de recuperados e de cumprido o isolamento aguardam que os venham buscar. Em cerca de 15% dos utentes, essa espera torna-se demasiado longa atrasada por sucessivas desculpas dos familiares.

A gestão diária é complexa nestes centros de retaguarda para covid-19 onde a taxa de ocupação

é muito dinâmica e imprevisível. Para além disso, tem sido difícil manter os profissionais de saúde que se deparam por vezes com uma grande carga emocional.

Até agora têm estado a funcionar três estruturas e está preparada uma quarta, localizada em Santo Tirso. Até ao momento não houve necessidade de a pôr a funcionar.

