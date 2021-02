Covid-19. Presidente de fundação de Miranda do Corvo confirma vacinação de dois familiares

O presidente do conselho da administração da ADFP – uma IPSS sediada no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra – confirma a vacinação de dois familiares contra a covid-19. O responsável da instituição garante que os dois cumpriam os critérios e que não houve, como nos outros casos, qualquer aproveitamento.

Os dois familiares de Jaime Ramos, médico de formação, são um sobrinho e um dos filhos. Ambos desempenham cargos na instituição que tem, entre outras valências, residências para idosos, pessoas com deficiência e uma unidade de cuidados continuados.

O responsável da Fundação ADFP garante que, ao contrário de outros casos que aconteceram no país, na instituição que gere não há nada que possa ser apontado. O ex-autarca e deputado do PSD apelida de “alguma balda” a primeira fase da vacinação e culpa quem a organizou sem critérios bem definidos.

A Fundação ADFP tem cerca de 500 colaboradores, sem contar com voluntários. Diz que durante a vacinação na instituição houve sobras, mas foram usadas em pessoas com critérios de idade ou doenças.