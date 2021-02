Covid-19. Reino Unido pondera pedir mais testes aos viajantes em quarentena

O Reino Unido pondera pedir mais testes aos viajantes em quarentena.

Para além do já obrigatório teste negativo à chegada ao Reino Unido, feito 72 horas antes da viagem, o Governo britânico pondera a realização de mais testes durante a quarentena de 10 dias. Mais uma medida para travar as novas variantes do coronavírus.

França espera atingir no fim deste mês entre três milhões e meio a quatro milhões de pessoas vacinadas e já conta com a vacina da Astrazeneca, que começou a ser administrada aos profissionais de saúde.

Na Alemanha, a taxa de incidência dos últimos sete dias caiu, pela primeira vez em três meses, abaixo dos 75 casos por 100 mil habitantes, mesmo assim abaixo da meta do Governo de 50 casos.

A Rússia mantém pelo segundo dia consecutivo, menos de 16 mil casos diários. O quarto país mais afetado pela pandemia regista mais de 77.500 mortes.