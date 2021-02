Indignação no regresso às aulas presenciais em São Paulo

Em São Paulo, no Brasil, a semana arrancou com o regresso das aulas presenciais para cerca de três milhões de alunos. As escolas públicas voltaram a abrir portas, depois de quase um ano de ensino à distância mas, para muitos professores, funcionários e encarregados de educação este regresso é prematuro.

Apesar de os alunos terem sido divididos em grupos, que vão revezar-se semanalmente, com o objetivo de evitar aglomerações, a comunidade escolar está preocupada com a falta de higiene e de segurança em muitas escolas, fundamentais sobretudo em tempos de pandemia.

Nesse sentido, o Sindicato dos Professores da Educação Oficial de São Paulo convocou uma greve contra o regresso das aulas presenciais mas o governo local diz que a paralisação teve uma adesão próxima de zero.