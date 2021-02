O ministro da Economia diz que os apoios às empresas vão durar o tempo que for necessário. Numa audição no Parlamento na manhã desta quarta-feira, Pedro Siza Vieira defendeu também que as restrições vão continuar e que por isso as perspetivas económicas do início do ano não são as melhores.

A oposição diz que o dinheiro não chega a quem precisa, o Governo responde: só no programa “Apoiar” já foram aprovadas quase 50 mil candidaturas no valor de 582 milhões de euros e, destes, já chegaram às empresas mais de 300 milhões.

Durante a audição, Siza Vieira confirmou ainda que Vítor Fernandes aceitou o convite para ser ‘chairman’ do banco de fomento e respondeu às questões do PSD sobre uma notícia do New York Times em que Siza Vieira era citado a dizer que os portugueses não respeitaram as restrições no natal.

O ministro esclarece ainda que foi questionado sobre se não faria sentido ter apertado as restrições no Natal e diz que, se soubesse o que sabe hoje, era isso que o Governo teria feito.