Covid-19. Especialistas afirmam que aumentar testagem não é suficiente

O diretor do serviço de infecciologia do hospital de São João, António Sarmento, defende que é preciso monitorizar melhor os casos de covid-19 e que testar mais não é suficiente. A posição foi defendida, esta quarta-feira, na comissão parlamentar que acompanha as respostas à pandemia.

O caminho foi apontado e há muito que faz parte da estratégia de combate, mas vários diretores de serviços defendem que os testes, por si só, não são suficientes para puxar a pandemia para números menos graves.

Baltazar Nunes, epidemiologista, defende que os grupos de risco devem ser testados sistematicamente, que o Rt tem de estar abaixo de um e que o número de novos casos diários tem ainda de baixar bastante.

Entre os especialistas ouvidos pelos deputados há uma ideia comum: além de testar é preciso identificar e isolar o mais depressa possível os infetados para conter a transmissão.