Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo "em linha" com o país na transmissibilidade

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus em Portugal está estimado em 0,77, "um dos valores mais baixos observados até hoje", com Lisboa e Vale do Tejo em "linha com o resto do país", indicou o epidemiologista Baltazar Nunes.

"Nesta fase, o número de novos casos está a descer. Calculamos um Rt de 0,77, um dos valores mais baixos observados até hoje", referiu o especialista do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Ouvido por videoconferência na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, Baltazar Nunes adiantou aos deputados que se registou uma redução da incidência de novos casos "muito próxima da introdução do primeiro pacote de medidas" para conter a pandemia, a 15 de janeiro.

"O primeiro pacote de medidas traduziu-se logo numa redução do Rt abaixo de 1. Após a introdução do segundo pacote de medidas, a 22 de janeiro, com o fecho das escolas, observamos uma redução muito mais acentuada da incidência da doença", avançou o especialista aos deputados.

Para Baltazar Nunes, a região de Lisboa e Vale do Tejo está em "linha com o resto do país", encontrando-se também numa fase de redução da incidência e apresentando um Rt estimado de 0,8.

Na audição parlamentar, Baltazar Nunes salientou que um Rt acima de 1 constitui um "sinal de alerta" no controlo da pandemia e defendeu a adoção de "estratégias mais locais" a partir do momento em que o número de novos casos de infeção por dia oscile entre os 300 e 400.

"Se a incidência estiver controlada, se o número de novos casos estiver controlado, estará também controlado o impacto nos serviços de saúde", sublinhou o epidemiologista.

Iniciar o desconfinamento

Segundo o epidemiologista, um dos critérios para se iniciar o desconfinamento, do ponto de vista do controlo da epidemia, passa por ter um número de casos suficientemente baixo para que as equipas de saúde pública "sejam capazes de identificar todos os casos, os seus contactos e colocá-los em isolamento para interromper as cadeias de transmissão".

Para conter a pandemia por este meio, preconizou Baltazar Nunes, será necessário também reforçar ainda mais o número de profissionais de saúde pública.

Dois casos de estirpe altamente contagiosa descobertos em Lisboa

Foram detetados dois casos da variante brasileira do novo coronavírus em Portugal.

Os dois casos desta estirpe, que é altamente contagiosa, foram descobertos na região da Grande Lisboa e já foram comunicados às autoridades de saúde.

Os casos foram detetados em Portugal pela Unilabs, que já os comunicou à Direção-Geral de Saúde. Foram enviadas as amostras para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que irá fazer o seguimento epidemiológico e laboratorial adequado.

Esta variante é considerada mais perigosa, sobretudo devido à maior capacidade de transmissão.

O bioquímico Miguel Castanho diz que a variante brasileira do novo coronavírus detetada em Portugal não pode ser ignorada, nem subestimada e reconhece que a estirpe suscita preocupação, assim como a inglesa e a sul-africana.

O investigador reconhece que a variante brasileira produziu um efeito "muito preocupante" em Manaus, onde houve um aumento muito acelerado de casos e muitos mortos.

Com os dois casos da variante detetados em Lisboa, Miguel Castanho afirma que é preciso fazer "tudo o que é possível" para que não haja uma propagação desta estirpe: "Não só pelo risco, mas também porque já temos entre nós a variante inglesa".

Perante a presença de diferentes variantes no país, o bioquímico alerta para a possibilidade de evoluírem por mistura:

"Temos que conter até ao máximo estas possibilidades de o vírus evoluir e de se gerarem novas variantes."

Na SIC Notícias, fala ainda sobre o rastreamento da população, da vacina da AstraZeneca e da possível testagem massiva.