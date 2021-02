Covid-19. Von der Leyen promete maior coordenação nas respostas às mutações

A presidente da Comissão Europeia reconhece falhas na estratégia de vacinação na Europa e um excesso de otimismo na produção em massa das vacinas. No Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen prometeu ainda uma maior coordenação de esforços na resposta às mutações do novo coronavírus.

Von der Leyen não tem sido poupada às críticas. As mais frequentes são sobre o processo de vacinação na União Europeia estar a ser mais lento do que em outros países e sobre os contratos fechados com as farmacêuticas que não estão a ser cumpridos.

Agora é tempo de tirar lições. A presidente da Comissão Europeia promete mais ação para antecipar a resposta ao aparecimento de mutações do vírus e o aumento da produção europeia de vacinas para as novas variantes.

Apesar do que correu mal, a alemã reafirma que a aquisição conjunta de vacinas foi a decisão correta. A presidência portuguesa do Conselho da Europeu também concorda. A vacinação a 27 pode ter tornado o processo mais lento, mas a alternativa de cada país por si seria uma ameaça à própria união.