Fiscalização da PSP em Lisboa. Detetadas apenas infrações ao código da estrada

A PSP realizou uma operação de fiscalização, na manhã desta quarta-feira em Lisboa, no âmbito do estado de emergência. As autoridades continuam a sensibilizar a população da importância de ficar em casa. Quem circula tem justificação e fala do inconveniente de chegar tarde ao trabalho por ficar tanto tempo nas filas de trânsito.

A operação começou no túnel Grilo, na CRIL, que dá acesso à A2 e ao Eixo Norte-Sul, em Lisboa, mas o trânsito que se formou, logo nas primeiras horas da manhã, obrigou a PSP a alterar o local da fiscalização, porque quem parava tinha justificação para circular.

Para não causar transtorno a quem ia para o trabalho, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa alterou o local da fiscalização para a rotunda da Ameixoeira, até porque com o motivo da circulação assegurado, o tempo de interação entre os agentes e os condutores era muito curto.

Durante a operação, foram apenas detetadas infrações relacionadas com o código da estrada, tais como a falta de seguro ou de carta de condução. No que diz respeito às medidas impostas pelo estado de emergência, a PSP admite que os condutores estão a cumprir.

Nos próximos dias, as autoridades vão continuar nas estradas.