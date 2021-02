Governo está a negociar com a banca uma eventual extensão das moratórias de crédito

O Governo está a discutir com a banca uma eventual extensão das moratórias de crédito.

Essas moratórias para as empresas mais afetadas pela pandemia e para as famílias estão em vigor até ao final de setembro e prolongar a medida por mais tempo é uma possibilidade já admitida pelo executivo.

Os últimos dados mostram que um quinto de todo o crédito concedido pelos bancos, mais de 45 mil milhões de euros, está suspenso. Esta terça-feira no Parlamento, o ministro das Finanças admitiu que o custo é pesado e que a medida não pode durar para sempre. No entanto, e apesar do custo, o Governo também admite que o fim das moratórias poderá deixar muitas empresas com falta de liquidez.